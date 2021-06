La Giordania apre ai visitatori internazionali: le regole da seguire

15:54

La Giordania riapre al turismo. Dallo scorso primo giugno il Paese è tornato ad accogliere i visitatori internazionali, prevedendo nuove misure di ingresso.

Secondo quanto reso noto dal direttore del Jordan Tourism Board, Abel al Razzaq Arabyiat, il Paese ha eliminato il tampone all’arrivo per i turisti vaccinati provenienti dai paesi dell’Unione europea e da Arabia Saudita, Australia, Bahrain, Canada, Cina, Giappone, Kuwait, Malesia, Marocco, Nuova Zelanda, Oman, Qatar, Russia, Corea del Sud, Taiwan, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti.



Le procedure

I viaggiatori dovranno effettuare una registrazione online sul sito del Jordan Tourism Board, caricando il certificato vaccinale e il tampone fatto 72 ore prima della partenza.



La registrazione permetterà di ottenere i codici QR da esibire all’arrivo in Giordania, per permettere alle autorità locali di verificare che le procedure di vaccinazione e di test Pcr sia state eseguite in maniera corretta.