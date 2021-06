California e New York tornano alla normalità

12:32

Gli Stati Uniti marciano verso il ritorno alla normalità. La California riapre infatti tutte le attività economiche e anche New York, come riporta ilsole24ore.com, toglie le ultime restrizioni. Una buona notizia, dal momento che si tratta di due aree che avevano pagato in maniera pesante il conto del Covid.

La notizia arriva anche nel giorno in cui il conto dei decessi attribuiti al virus negli Stati Uniti arriva a quota 600mila. Ma il conto giornaliero sta comunque raggiungendo il minimo dall’inizio della pandemia, altro dato che infonde speranza nei prossimi mesi.