La Grecia come l’Italia: tampone obbligatorio per tutti i viaggiatori

Anche la Grecia, come l'Italia, ha annunciato nuove restrizioni per i viaggiatori in ingresso nel Paese: dal 19 dicembre tutti coloro che arrivano in Grecia dovranno presentare l’esito negativo di un tampone molecolare effettuato entro le 48 ore precedenti l’arrivo.

Un provvedimento che, come spiega Il Messaggero, inizialmente era stato previsto solo per i viaggiatori provenienti da Regno Unito e Danimarca, poi è stato esteso a tutti a causa del rapidissimo diffondersi della variante Omicron.



Analoghi provvedimenti sono stati resi anche da Irlanda e Portogallo, mentre Israele ha esteso fino al 29 dicembre il divieto di ingresso nel Paese.