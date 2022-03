Un programma Ue per il turismo senior: la proposta arriva dalla Spagna

15:01

Far viaggiare il target senior, con un programma che nasca sulla falsa riga dell’Imserso spagnolo ma si estenda a tutta l’Unione europea. La proposta arriva dal Paese iberico ed è stata rivolta ai ministri del turismo di tutta l’Ue.

La Spagna ha proposto di esportare l’idea di un programma rivolto a una fascia di viaggiatori sempre più promettente, che garantisce flussi anche in bassa stagione.



La proposta è stata presentata dal segretario di Stato per il Turismo, Fernando Valdés.



Il potenziale del progetto

Per suffragare la propria ipotesi, annunciata per ora solo durante un incontro informale, Valdés ha fatto riferimento, come sottolinea preferente.com, ai risultati ottenuti dal piano in Spagna.



L’idea, oltre che di aiutare il turismo, è anche di contribuire a rafforzare il sentimento della cittadinanza europea e la partecipazione del target senior alle politiche europee.



Il target degli over 65, ha aggiunto, rappresenta il 21% della popolazione Ue e dedica il 5,6% del reddito al turismo.