Repubblica Dominicana: accordo per 500 nuove camere nella zona di Bayahibe

12:35

La Repubblica Dominicana rilancia gli investimenti nel settore alberghiero per aumentare i flussi nel Paese e in questo caso oggetto dell’incremento dell’offerta (500 camere in totale) sarà la zona di Bayahibe.

L’annuncio è stato dato dallo stesso presidente Luis Abinader insieme al ministro del Turismo David Collado. La novità è frutto di un accordo che vedrà coinvolte istituzioni pubbliche e investitori privati: “La firma di questo storico accordo segna un prima e un dopo del turismo qui a Bayahibe. Potremmo ben definirlo come un decollo inarrestabile di questo destino paradisiaco", ha commentato Collado.



Attraverso l'accordo, ogni entità si assume l'impegno di realizzare azioni concrete al fine di rafforzare Bayahibe come destinazione, con la costruzione di più camere d'albergo, opere infrastrutturali e di sicurezza.