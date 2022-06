Repubblica Dominicana oltre le attese: previsti sette milioni di arrivi

15:55

La ripresa dell’inbound in Repubblica Dominicana è ormai una realtà consolidata. Il Paese è infatti arrivato, la scorsa settimana, alla cifra record di quasi tre milioni di visitatori nei primi cinque mesi dell’anno e le stime sono di arrivare a fine 2022 con oltre 7 milioni di arrivi internazionali: una cifra che, se sarà raggiunta, rappresenterà il valore più alto nella storia del turismo dominicano.

Intanto il mese di maggio, come spiega il ministro del Turismo David Collado, si è chiuso a quota 561.323 visitatori. “Una cifra – ha spiegato – che rappresenta una crescita dell'11% rispetto a maggio 2018 e il 6% in più sul 2019, mentre abbiamo superato maggio dello scorso anno addirittura di 44 puti percentuali".



La crescita del turismo ha aggiunto, è tali che il Paese ha ricevuto 6.459.738 arrivi di visitatori non residenti negli ultimi dodici mesi. Il 71% di loro proviene dal Nord America e Caraibi e il 16% dall'Europa. Il 60% dell'afflusso di visitatori l’ultimo mese è entrato dall'aeroporto di Punta Cana, il 24% da quello di Las Américas, il 13% da Santiago, il 2% da Puerto Plata e l'1% dagli aeroporti di La Romana e Samaná.



Il trend delle prenotazioni

Le prenotazioni per viaggiare nella Repubblica Dominicana durante l'estate sono superiori del 13,5% rispetto a quelle effettuate nello stesso periodo del 2019. Allo stesso modo, aggiunge dominicantoday.com, le prenotazioni per la fine dell'anno sono superiori del 57,5% rispetto a quelle effettuate nello stesso periodo del 2019.