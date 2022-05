14:28

La Repubblica Dominicana è stata riconosciuta dall’Unwto come il Paese numero uno al mondo per la ripresa turistica. Zurab Pololikashvili, segretario generale dell'organizzazione, ha sottolineato che il modello turistico dominicano eccelle per aver ottenuto la ripresa di maggior successo del settore, raggiungendo numeri record di arrivi turistici.

Zurab Pololikashvili è stato ricevuto nella capitale dominicana dal presidente della Repubblica Luis Abinader e dal ministro del Turismo David Collado.



Il presidente Abinader ha dichiarato: “Ci assumiamo l'impegno per il recupero del turismo, riconoscendo l'importanza vitale che ha come fonte di occupazione e di sviluppo economico per la nazione. Il Paese è tornato a splendere e ora che il momento è favorevole, il potenziale che possiamo esprimere è inimmaginabile”. Il ministro Collado ha attribuito il successo della ripresa alla scelta politica del presidente Abinader e all’impegno profuso nell’innovazione, imprenditorialità, formazione e naturalmente alle nuove destinazioni. Tutti elementi alla base dello sforzo congiunto tra pubblico e privato, che contribuiscono a offrire un prodotto valido e sicuro, anche grazie all’applicazione dei protocolli sanitari.



"Il Gabinetto del Turismo continuerà a impegnarsi per consolidare questa ripresa perché l'effetto moltiplicatore del benessere sociale ed economico del turismo nel Paese lo vediamo riflesso nel sorriso di ogni dominicano", ha affermato il ministro.



All’incontro, che si è svolto nel Parque Colón, erano presenti oltre 500 partecipanti, tra i quali i principali attori dell’imprenditoria dominicana e i massimi rappresentanti delle istituzioni governative.