Weroad si espande in Francia e Germania

19:33

Espansione europea per WeRoad, la trave scale-up di viaggi avventura che si lancia alla conquista del mercato francese e tedesco con l’obiettivo di diventare leader del segmento in Europa entro il 2025.

Dopo Italia, Spagna e Inghilterra, la scale-up cerca di ampliarsi anche sui mercati centro europei.



“È un grande passo per noi, un momento cruciale - spiega Andrea D'Amico, ceo di WeRoad -. I nostri tour sono ora prenotabili (e guidati) in 5 lingue diverse: inglese, tedesco, francese, spagnolo e, naturalmente, italiano. Nel nostro team abbiamo persone di 12 nazionalità diverse e circa 1.100 coordinatori di viaggio in 5 Paesi”. Ulteriori lanci in Austria, Svizzera e nei Paesi nordici sono previsti per il prossimo anno.



A guidare i nuovi team ci sono Tobias Girard (ufficio di Berlino) e Guillaume-Emmanuel Doerflinger (ufficio di Parigi). Anche WeRoad UK ha nominato un nuovo country manager a Londra, Seb Williams, che raccoglie la lead della country lanciata nei mesi precedenti direttamente dalla co-founder Erika De Santi.