12:37

“Credo sia la prima volta dopo tanto tempo che i turisti italiani in Marocco abbiano superato i tedeschi”. Così Aziz Mnii (nella foto), direttore dell'Ente Nazionale Per Turismo del Marocco per l'Italia e la Grecia - di recente a TTG Travel Experience -, spiega come la Penisola rappresenti, attualmente, il quarto mercato in Europa per il Paese nordafricano e come l’obiettivo dell’Onmt sia ora quello di arrivare a un milione di turisti italiani nel 2023. “Ci siamo già avvicinati molto ai livelli pre-pandemia del 2019 e lo reputo un obiettivo realistico - dichiara -. Il nostro Paese ha molto da offrire e fare scoprire”.

Per l'Ente bisogna ora “spingere sull’acceleratore su molti fronti. Abbiamo molte attività in calendario e tante ne realizzeremo, ma sarà possibile solo con il supporto della parte italiana, sia per quanto riguarda il trade che i media”.



I collegamenti

Sul fonte collegamenti l’Ente sta collaborando con le principali compagnie aeree per garantire un numero sempre maggiore di collegamenti tra l'Italia e il Marocco e sta cercando di portare nuovi vettori sul mercato. Royal Air Maroc, Air Arabia, Ryanair, Wizz Air, EasyJet e Tuifly.be assicurano 124 voli settimanali per il Marocco in partenza da 9 città italiane, portando la capienza settimanale a 1.400.000, +24% rispetto all'estate 2019 (1.116.000 posti). In evidenza l'apertura di 16 nuove rotte, tra cui Agadir e Fez operate da Ryanair e Wizz Air che collegano Milano e Roma a Casablanca e Marrakech. M. T.