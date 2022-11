La Vienna più green: i temi ecologici al centro dei programmi 2023

21:00

Nominata per la terza volta dall’Economist “Città più vivibile del mondo 2022”, Vienna presenterà il prossimo anno i suoi due maggiori tesori ecologici: al centro dell’offerta per il 150° anniversario dell’Esposizione Universale sono infatti il tema dell’acqua fornita dal suo avanguardistico acquedotto del 1873, ma anche il ruolo rigenerativo del Wienerwald (il bosco viennese che contribuisce al 50% della quota di superficie verde della capitale).

Con l’inaugurazione in primavera della mostra “Panorama Vienna” al Prater, comincerà un viaggio nel tempo che porta dritto alla nuova House of Strauss nello storico Casinò Zögernitz, passando per gli alberghi, i caffé e le aziende da cui nacque il turismo moderno: fra questi, l’Hotel Imperial, il Café Landtmann, il Palais Hansen Kempinsky o la cristalleria Lobmeyr.

Alberto Caspani