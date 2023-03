L'Egitto rinnova l'immagine: pronta la campagna promozionale europea

15:13

Una nuova campagna promozionale rivolta a 12 mercati europei con un obiettivo preciso: divulgare l’immagine di un Paese dalle innumerevoli sfaccettature, in grado di offrire un’esperienza di viaggio completa e dagli standard qualitativi elevati.

Questo l’annuncio del ministro del Turismo dell’Egitto, Ahmed Issa, all’Itb di Berlino, in cui ha anticipato come l’obiettivo del Paese sia una crescita di arrivi, nei prossimi anni, oscillante tra il 25 e il 30 per cento. La nuova campagna si concentrerà su vari modi di fare vacanza, dalle crociere sul Nilo alle innumerevoli possibilità di praticare sport, dai tour nel deserto alle spiagge per le vacanze relax.



Il ruolo della digitalizzazione

Per Ahmed Issa non si tratta solo di aumentare il numero di turisti, ma di migliorarne qualitativamente l’esperienza. In questo quadro la digitalizzazione assume una valenza fondamentale, dal momento che ora il 90% dei biglietti per le attrazioni del Paese è venduto online, il che rende molto più facile programmare la vacanza, in particolare per gli individuali.



Intanto la più rilevante delle novità è l’apertura prevista al Cairo, per la fine del 2023 o l’inizio del 2024, del Grand Egyptian Museum le cui facciate saranno un omaggio alle piramidi di Giza.