Giordania, americani ed europei in aumento a tripla cifra

È iniziato con aumenti a tripla cifra il 2023 della Giordania. “Dal Nord America - spiega a Itb di Berlino il neoministro del Turismo e delle Antichità, Makram Mustafa A. Queisi - l’incremento di turisti rispetto a gennaio 2022 è stato del 189,5%, mentre dall’Europa i visitatori hanno fatto segnare un aumento di 202,5 punti percentuali. Questi numeri indicano un crescente interesse per la Giordania come destinazione di viaggio e prevediamo che la tendenza positiva continuerà durante tutto l'anno”.

La campagna internazionale

Un trend frutto anche dell’ottimo riscontro della campagna promozionale ‘Kingdom of Time’, che ha contribuito a riposizionare all’estero l’immagine del Paese come meta ideale per turismo tutto l’anno. “Il lancio del nuovo brand è avvenuto alla fine del 2021 - racconta il ministro - e da allora tutte le nostre campagne marketing si sono concentrate su questo nuovo slogan. La nostra ultima campagna outdoor europea ha raggiunto 8 Paesi attraverso più di 20 diversi tipi di media, affissioni su taxi e autobus, cartelloni pubblicitari e schermi elettronici. Abbiamo anche promosso ‘Jordan, Kingdom of Time’ durante la Coppa del Mondo in Qatar, raggiungendo milioni di spettatori in tutto il mondo. Ora prepariamo campagne più creative per il 2023”.