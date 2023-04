11:59

Gli Stati Uniti mettono la parola fine all’emergenza Covid. Il presidente Biden ha infatti firmato la legge bipartisan che conclude il periodo di emergenza sanitaria nel Paese. Lo riferisce una nota della Casa Bianca che evidenzia come tutte le normative entrate in vigore durante la pandemia termineranno il prossimo 11 maggio.

La fine dell’emergenza negli Usa porterà a una serie di cambiamenti nelle politiche interne, sanitarie e non, del Paese.



Per quanto riguarda i viaggi verso gli Stati Uniti, la nuova legge appena firmata comporta il proseguimento dei controlli sulle vaccinazioni per chi si reca nel Paese fino al prossimo 11 maggio. L’obbligo vaccinale per entrare negli Usa avrebbe dovuto decadere ieri, 10 aprile, ma vista la nuova risoluzione, la Transportation Security Administration ha prolungato la richiesta di documento che attesta la vaccinazione fino all’11 maggio prossimo.