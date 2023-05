Travelport: viaggi internazionali più brevi per i cinesi

08:00

I cinesi tornano a viaggiare, ma per meno tempo. Ad affermalo sono i dati di Travelport, che si riferiscono agli spostamenti internazionali. Il turismo in partenza dal paese del Dragone era ancora un tassello mancante nello scenario del travel mondiale: nonostante lo stop alle limitazioni da parte di Pechino, infatti, i viaggiatori cinesi avevano stentato a riprendere i soggiorni fuori dai confini nazionali.

I dati della piattaforma confermano la ripresa dei viaggi in occasione della festa del lavoro, tradizionalmente uno dei periodi in cui i cinesi viaggiano di più. Ma, come evidenzia travelmole.com, i viaggi hanno una durata inferiore rispetto a prima della pandemia, stando ai dati delle prenotazioni.



I viaggi in occasione del primo maggio sono comumque ai massimi da 3 anni, con un incremento del 470% rispetto a tre anni fa. Le destinazioni più prenotate sono Hong Kong e Macao, Thailandia e Stati Uniti. Tuttavia la Cina è ancora al 21% dei livelli di prenotazione del 2019.