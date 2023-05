Arabian Travel Market: sviluppo sostenibile al centro degli incontri

11:21

La 30a edizione dell'Arabian Travel Market in corso a Dubai si è aperta ponendo l'accento su temi caldi sia per l'economia sia per il turismo. Al centro, le sfide che la travel industry deve fronteggiare per superare le criticità che derivano dal cambiamento climatico, implementando nuove policy per un settore più sostenibile.

“Spiegare sia agli imprenditori sia ai viaggiatori come contribuire alla riduzione delle emissioni di carbonio è una delle nostre priorità - ha detto Abed Al Razzaq Arabiyat, managing director di Jordan Tourism Board -. Parallelamente, stiamo offrendo una serie di incentivi per incoraggiare l'implementazione di pratiche eco-friendly".



Come riporta alarabiya.net, secondo il Sustainable Travel International, infatti, il turismo è responsabile di circa l'8% delle emissioni di carbonio a livello globale. Un dato su cui riflettere, soprattutto alla luce del Cop28 che si svolgerà proprio negli Emirati Arabi a fine anno.



"Il cambiamento climatico comporta disastri naturali divenuti ormai frequenti come allagamenti e uragani - aggiunge Sujit Mohanty, dell'Ufficio delle Nazioni Unite per la Riduzione del Rischio di Catastrofi -. Negli ultimi 20 anni le perdite economiche dovute a questi fenomeni sono state di 2,97 trilioni di dollari e anche il turismo ha pagato caro a causa di queste calamità. Bisogna investire ora per proteggere il futuro". G.G.