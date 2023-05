Anguilla in vetrina in Italia: “Un’oasi di tranquillità per coppie e famiglie”

13:58

La settecentesca Villa Chinet, sulla collina torinese, è stata la location per la prima tappa del roadshow di Anguilla, organizzato dall’Anguilla Tourist Board rappresentato in Italia da Stefano De Paoli e Tiziana Gennari. Le altre città toccate sono Bergamo (oggi 10 maggio) e poi l’11 maggio Verona.

Una sessantina di agenti di viaggi e due tour operator hanno incontrato Marcello Scaccabarozzi per Cap Juluca (Belmond Hotel), Mariapaola Negrini per Zemi Beach House resort & spa, Chiara Nora in rapprensentanza del Carimar Beach Club e dello Shoal Bay Villas.



Durante la tappa torinese del roadshow sono state illustrate anche le peculiarità dell’Aurora Anguilla Resort & Golf Resort, (già CuisinArt Golf Resort) che ha offerto il suo supporto all’ufficio del turismo.



"Anguilla - hanno spiegato De Paoli e Gennari - è grande poco più di 91 chilometri quadrati e vanta 27 chilometri di coste tra le più belle al mondo. Le temperature medie si attestano intorno ai 27 gradi centigradi per tutto l’anno e per la sua particolare posizione rimane protetta dagli uragani. Per la sua tranquillità è perfetta per coppie in luna di miele e famiglie".



Anguilla si può raggiungere con Klm e Air France che volano su Saint Martin rispettivamente da Amsterdam e Parigi o con American Airlines dalla Florida. Una volta a Saint Martin è possibile scegliere tre opzioni: volo (il più breve al mondo: 7 minuti), barca privata o barca condivisa.



Martina Tartaglino