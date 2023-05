Ungheria, la scalata dei turisti italiani. Ottimo inizio per il 2023

di Gaia Guarino

09:44

L'Ungheria si prepara alla stagione estiva forte dei risultati del primo quadrimestre del 2023. In questi mesi di inizio anno l'Italia ha rappresentato il secondo mercato per numero di arrivi a Budapest subito dietro al Regno Unito, e il quarto per l'Ungheria, rincorrendo Uk, Germania e Paesi limitrofi. “Abbiamo registrato 69mila arrivi dall’Italia e più di 200mila pernottamenti”, sottolinea Máté Terjék, Responsabile Sviluppo Mercato Italia & UK per Visit Hungary. “Entro fine dicembre - prosegue - ci aspettiamo di raggiungere tra gli 800 e 970mila pernottamenti”.

Una meta che piace e che sogna in grande. Dopo essere tornata quasi al 100% dei livelli del 2019, la strategia 2023-2030 punta a trasformare l’Ungheria nella leading destination dell'Europa Centrale, facendo sì che entro il 2030 il numero di visitatori cresca di 20 milioni sommandosi ai 40,8 milioni attuali.