Spagna, in calo le prenotazioni di luglio: scendono i prezzi alberghieri

10:26

Ci sono sicuramente il blocco delle economie europee, in primis quella tedesca, e il fenomeno inflattivo alla base di un fenomeno che sta allarmando non poco gli imprenditori alberghieri spagnoli: il calo delle vendite per il mese di luglio, che fa seguito a un giugno già deludente, con le prenotazioni in stallo.

Un fenomeno che, come riporta Preferente, sta costringendo gli albergatori a correre ai ripari con le prime riduzioni delle tariffe, per poter attirare quella componente internazionale che si sta mostrando restia a prenotare. Il rallentamento del booking, per quanto riguarda invece il mercato interno spagnolo, secondo gli imprenditori potrebbe essere dovuto anche alla imminenente chiamata alle urne.



Ora non resta che sperare in un recupero nel mese di agosto, dal momento che si ipotizza che anche il prosieguo di luglio sarà estremamente deludente, portando a chiudere il primo mese in calo dopo oltre un anno. Migliori, invece, le stime per settembre e ottobre.