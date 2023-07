Emirati, nuovo progetto luxury con il Rixos Dubai Islands, Hotel & Residences

19:29

Dubai sempre più luxury. Nakheel, azienda di real estate di fama mondiale con base negli Emirati Arabi, in collaborazione con Excelsior Real Estate LLC, ha lanciato il progetto Rixos Dubai Islands, Hotel & Residences.

Sorgerà sulla costa settentrionale dell'emirato, in un contesto dove lusso e lifestyle ne marcheranno l'identità. L'hotel sarà fornito di tutti i servizi premium che Rixos offre nelle proprie strutture, pertanto non mancheranno amenities come spa, centro fitness e le gettonatissime infinity pool. Gli appartamenti, a seconda della categoria, avranno una, due o tre stanze con ampi terrazzi, fino ad arrivare alle residenze con 4 camere e piscina privata, alle beach house e alle 10 lussuosissime ville vista mare.



Come riporta traveldailynews.com, lo sviluppo di Rixos Dubai Islands, Hotel & Residences supporterà il Dubai 2040 Urban Master Plan che ha lo scopo di accrescere il numero di hotel sul territorio per creare una community sempre più viva e grandiosa per tutti coloro che desidereranno chiamare Dubai 'casa'.