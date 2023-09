di Alberto Caspani

08:22

Dalle piramidi alle città sostenibili di quarta generazione. L’Egitto cambia volto, puntando sull’architettura d’avanguardia e, soprattutto, sullo sviluppo del turismo di lusso. “Il trend positivo registrato anche questa estate - ha dichiarato Ahmed Issa, ministro egiziano del Turismo e delle Antichità - lascia ormai prevedere una crescita media annuale del 25%, che porterà dai circa 15 milioni di turisti di questa stagione a 30 milioni entro il 2028. Abbiamo bisogno di 300mila nuove camere, pari a un investimento di circa 30 miliardi di dollari, ma le operazioni di real estate collegate all’Egypt Vision 2030 stanno già offrendo un forte traino al mercato”.

Pubblicità

New Alamein

Delle 37 nuove città in costruzione o in eco-rigenerazione, inclusa la Nuova Capitale Amministrativa a 35 chilometri da Il Cairo, i progressi maggiori sono oggi visibili agli estremi del Paese. Sulla costa mediterranea, il progetto New Alamein (14 miliardi di dollari) ha visto l’entrata in servizio del 5 stelle Regal Heights Hotel, con la creazione del complesso luxury Al-Alamein Towers (dotato di 120 appartamenti panoramici), di un innovativo sistema di lagune artificiali contro l’erosione del litorale, così come della gigantesca North Coast Water Games Area: la risposta egiziana alle meraviglie di Dubai e degli Emirati Arabi Uniti, con l’obiettivo di intercettare i soggiorni bleisure di lunga durata.



New Aswan

Il progetto New Aswan City (146 milioni di dollari) sta invece prendendo forma 12 chilometri più a nord rispetto al nucleo urbano storico. Sulla riva ovest del Nilo è stata inaugurata una nuova corniche completa di moderni servizi, shopping mall, una marina adatta per gli attracchi crocieristici e la prima parte di un parco da 138 acri. Fiore all’occhiello è il The Zen Wellness Resort, composto da 150 ville luxury, la cui apertura è prevista entro la fine dell’anno. L’innalzamento dell’offerta ricettiva sta contribuendo a trasformare anche le strutture tradizionali della città vecchia, con la nascita di confortevoli b&b sull’Isola Elefantina come il nuovissimo Fadl Kato.