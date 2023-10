California dream: torna di moda il viaggio nel Golden State

10:10

Gli italiani tornano a scegliere la California. Grazie anche dai nuovi collegamenti diretti da Roma operati da ITA Airways e United in direzione San Francisco, il 2023 si chiuderà con circa 143mila visitatori, con un recupero del 71% sui volumi del 2019, e una spesa turistica di 371 milioni di dollari (il 79% rispetto alle cifre di quattro anni fa).

Una ripresa graduale quella del Golden State, con un ritorno ai livelli pre-pandemici previsto per il 2026. Un turismo prevalentemente leisure (55% dei viaggiatori) che vede Los Angeles in testa alle preferenze del mercato con un pubblico che sogna questa destinazione per il proprio viaggio di nozze, per vivere esperienze esclusive di lusso e per la particolare attenzione rivolta al turismo Lgbtqi+.



Visit California spinge su altri segmenti promuovendo una serie di iniziative alternative a quelle più classiche. Spiccano dunque il ‘native travel’ alla scoperta delle tribù di nativi americani attraverso, per esempio, esperienze outdoor sul territorio e cucina tipica, e il ‘family travel’ con resort, parchi a tema e food tutto a misura di bambino.



La California, dopo la pandemia e in particolare da gennaio 2022 in avanti, ha incrementato altresì il numero di strutture alberghiere con 127 nuovi hotel e oltre 14mila stanze disponibili con un focus costante sulla sostenibilità soprattutto da parte dei brand dell’hôtellerie più quotati. Per gli italiani, gli hotel rappresentano peraltro la soluzione prevalente per il proprio soggiorno in California (66%) con un numero di pernottamenti che nel 68% dei casi oscilla tra i 4 e i 14 giorni. G.G.