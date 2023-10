La Spagna verso 100 miliardi di euro di entrate turistiche

14:26

La Spagna certifica la piena ripresa del turismo con una previsione di 100 miliardi di euro di entrate dal comparto per la fine dell'anno.

Le agenzie di viaggi inoltre sarebbero vicine ai 30 miliardi di euro di volume d'affari nel 2023, una cifra in linea con quelle fatte registrare prima della pandemia.



A spingere entrambi i dati, come evidenzia nexotur.com, è ovviamente anche l'inflazione, che fa aumentare gli esborsi dei turisti sia in uscita che in entrata.



Le cifre relative al turismo nel suo complesso comunque indicano una ripresa non solo rispetto allo scorso anno ma anche alle cifre pre-pandemiche.