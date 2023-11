World Travel Market 2023: il mondo del turismo riunito a Londra

di Silvana Piana

12:57

Si apre oggi, all’ExCel London, il World Travel Market 2023, con la partecipazione di circa 3.500 espositori, il 14% dei quali new entry. Tema portante della 43ma edizione della fiera turistica britannica è 'Power to Change', ovvero come i viaggi abbiano il potere di cambiare il mondo.

Due gli appuntamenti internazionali nella prima giornata della manifestazione, che proseguirà sino all’8 novembre. Innanzitutto la presentazione del Wtm Global Travel Report, realizzato in collaborazione con gli analisti della Tourism Economics-Oxford Economics, che mostrerà come cambiano le esigenze e i desideri dei viaggiatori e quali saranno le destinazioni emergenti e quelle in crescita nel 2024.



Riflettori accesi anche sul vertice annuale dei ministri, dal titolo 'Trasformare il turismo attraverso i giovani e l’istruzione', nell’ottica di una forte attenzione alla sostenibilità e all’inclusione nel futuro del settore.



Tra intelligenza artificiale e realtà virtuale

Ma il filone portante della tre giorni londinese sarà la tecnologia applicata al turismo: il Travel Technology Conference Track si svolgerà, infatti, quotidianamente, con l’obiettivo di mettere a fuoco le questioni più attuali, dall’etica dell’intelligenza artificiale allo smart tourism, fino alla realtà virtuale.



L’Italia sarà presente massicciamente al Wtm 2023 con un Padiglione che accoglierà 15 regioni, città, tour operator incoming oltre a Ita Airways. Quest’ultima è prossima a potenziare gli operativi per l’Italia, mettendo in servizio il nuovo A220-100 sulla rotta London City-Milano Linate, che sarà operato con voli giornalieri aggiuntivi dal 4 gennaio 2024.