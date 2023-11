Fragakis, Grecia: “Un piano quinquennale per estendere la stagionalità”

15:55

La Grecia al Wtm 2023 di Londra con il suo nuovo piano quinquennale per lo sviluppo turistico, basato su più voli tutto l’anno e nuovi prodotti, come soggiorni in città, gastronomia e mete meno conosciute. “Promuovere la Grecia nel suo insieme sarà il compito principale per il 2024 - ha affermato Dimitris Fragakis, segretario generale del ministero del Turismo, come riporta ttgmedia online -. La destinazione sta lavorando con compagnie aeree e tour operator per espandere la stagionalità. C’è interesse per nuove aree, in particolare la regione orientale di Evros, parti del Peloponneso e isole minori, come luoghi maturi per sviluppare turismo”.

In attesa dei dati complessivi di quest’anno, quelli relativi al periodo da gennaio ad agosto mostrano un aumento generale degli arrivi di circa il 13-14% rispetto ai primi otto mesi del 2022. “Crediamo fermamente che sarà un anno record - ha aggiunto Fragakis -. Il turismo è molto importante anche per le nostre politiche di coesione sociale”. S. P.