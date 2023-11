Capodanno a Singapore tra Marina Bay e The Promontory

21:00

Torna dopo due anni il conto alla rovescia di Marina Bay a Singapore con lo spettacolo di fuochi artificiali. Al The Float @ Marina Bay, si svolgerà infatti Star Island, un evento che promette una festa multisensoriale, con fuochi d'artificio, tecnologie di luci e suoni e spettacoli teatrali.

Pubblicità

Altri ritorni molto attesi sono il concerto per il conto alla rovescia Let's Celebrate di Mediacorp al The Promontory il 31 dicembre e spettacoli musicali gratuiti di band emergenti presso il teatro all'aperto e l'atrio al coperto degli Esplanade Theatres on the Bay.