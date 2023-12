La Cina lancia una campagna per incentivare il turismo invernale

10:14

La Cina accende i riflettori sull'offerta invernale e lancia la campagna "Ni Hao! China – Promozione del Turismo Invernale 2024 nel nord della Cina”.

La campagna, spiega in una nota l’Ufficio Nazionale del Turismo Cinese di Roma, "si concentra sul tema 'Costruire sogni di ghiaccio e neve per il futuro' e mira a implementare il concetto di sviluppo del turismo cinese legato a ghiaccio e neve, ma anche sostenibile e di alta qualità". La campagna sarà diffusa sui social media nazionali e internazionali come Twitter, Facebook, Photo Wall, YouTube, Douyin International, WeChat e altre piattaforme di promozione online dei partner così come fra la stampa di settore.



Durante la campagna, l'ente lancerà inoltre una mostra a tema "con un'esposizione delle caratteristiche culturali e turistiche invernali della Cina settentrionale". A. D. A.