Yosemite Park: dalla primavera torna la prenotazione obbligatoria

21:00

Il Parco Nazionale di Yosemite richiederà ancora una volta la prenotazione per i visitatori che arrivano in auto a partire da questa primavera, come parte di un nuovo programma pilota per gestire le visite al parco. Il programma Peak Hours Plus sarà simile alle versioni precedenti del piano di prenotazione a tempo, ma includerà più fasce orarie disponibili per gli ingressi pomeridiani.

La prenotazione sarà obbligatoria da aprile a ottobre, in tre fasi: nei fine settimana dal 13 aprile al 30 giugno; tutti i giorni dal 1 luglio al 16 agosto; e nei fine settimana dal 17 agosto al 27 ottobre.



Le prenotazioni saranno disponibili per l'acquisto online a partire dal 5 gennaio e saranno necessarie per l'ingresso dei veicoli al parco tra le 5 e le 16 durante i periodi di prenotazione. I visitatori potranno scegliere tra prenotazioni per l'intera giornata o per mezza giornata, che consentono l'ingresso in qualsiasi momento dopo mezzogiorno, ed entrambe le tipologie sono valide per tre giorni consecutivi. Il costo è di 2 dollari per prenotazione, oltre alla quota di iscrizione di 35 dollari.