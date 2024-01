L’Arabia Saudita punta sul patrimonio religioso: nasce l'Islamic Civilization Village

13:42

L'Arabia Saudita continua a spingere sull'acceleratore della travel industry e questa volta punta sul proprio patrimonio religioso. Con un progetto volto a promuovere la cultura islamica, l'Islamic Civilization Village sarà parte del piano di sviluppo di Rua Al Madinah già annunciato lo scorso anno.

L’iniziativa vuole promuovere il turismo culturale nel Paese, per la precisione il Village sarà un luogo da 257mila metri quadrati suddiviso simbolicamente in 8 zone geografiche tra cui ovviamente la Penisola Arabica e ancora la Via della Seta, il sud-est asiatico di matrice islamica e così via.



All'interno, come riporta zawya.com, anche negozi, ristoranti, spazi verdi e intrattenimento.



Rua Al Madinah Holding, inoltre, ha già siglato un accordo con Accor per la creazione di 4 hotel di lusso nell'area, per la precisione si tratterà del Fairmont da 142 camere, del Fairmont residence (120 camere), di uno Swissôtel Hotel (466 camere) e di un Novotel (328 camere).



Gaia Guarino