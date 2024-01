Filippine, arrivi in ascesa: aumentano anche i turisti italiani

15:16

Le Filippine superano l'obiettivo di fine anno e chiudono il 2023 con 5,45 milioni di arrivi internazionali. Cifre che vanno oltre ogni aspettativa e che, secondo quanto rilevato dal Dipartimento del Turismo, per il 91,80% sono generate da stranieri in ingresso nel Paese, mentre per il restante 8,20% sono costituite da filippini emigrati all’estero.

Un dato rilevante è anche quello che riguarda l’Italia. Da gennaio a dicembre 2023 gli italiani che hanno scelto le Filippine sono stati 22.500, superando di circa 10mila turisti il totale registrato nel 2022.



Infine, è da evidenziare come i visitatori internazionali abbiano prodotto ricavi pari a quasi 8 miliardi di euro. “Questi dati illustrano perfettamente la performance del turismo sotto l'amministrazione Marcos"commenta il Segretario del Dipartimento del Turismo, Christina Garcia Frasco

Gaia Guarino