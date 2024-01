Brand Usa rinnova il suo cda: Todd Davidson resta presidente

10:29

Brand Usa ha rinnovato il suo Cda per il 2024. Tra membri confermati e nuove nomine, ognuno degli 11 eletti rappresenta un settore dell'industria dei viaggi e del turismo.

A ricoprire per la seconda volta la carica di presidente del Cda sarà Todd Davidson, ceo di Travel Oregon (State Tourism), e proprio sotto la sua direzione Brand USA si appresta a intraprendere il rinnovamento del brand e la nomina del prossimo presidente e ceo dopo l'addio di Chris Thompson.



"È un momento importante per Brand USA, in quanto stiamo tracciando un nuovo percorso per l'organizzazione - commenta Davidson -. Nel 2024 uno degli obiettivi principali sarà quello di individuare un nuovo a.d. che possa continuare il lavoro iniziato da Thompson e guidarci nei prossimi anni nonché - conclude - impegnarci insieme affinché gli Stati Uniti mantengano il loro vantaggio competitivo a livello globale e ci si attenga saldamente alla nostra mission".



All’interno del cda, accanto a Davidson, siederanno come vicepresidente Donald Moore, Senior Vice Presidente, Business Rental Sales e Global accounts, Enterprise Holdings, Inc., come tesoriere Elliott Ferguson, presidente e ceo, Destination DC, come segretario Allen Orr, fondatore dello Studio legale sull'immigrazione Orr.



Consiglieri sono stati nominati Lauren Bailey, amministratore delegato e cofondatore di Upward Projects, Kristen Esposito, direttore, Esposito Global Partners, Mark Hoplamazian, presidente e ceo di Hyatt Hotels Corporation, Mike Mangeot, commissario del Dipartimento del Turismo del Kentucky, Tim Mapes, vicepresidente senior e responsabile marketing e comunicazione di Delta Air Lines, Hari Nair, global SVP, Lodging Partners, Expedia Group e Stephanie Young, presidente Disney Vacation Club, Avventure e Spedizioni e Programmi di arricchimento, Parchi Disney.