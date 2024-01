Uk, il Foreign Office sconsiglia i viaggi in 18 Paesi dell’area mediorientale

12:54

Il Foreign Office britannico ha diramato uno sconsiglio a recarsi in molte mete dell’area mediorientale.

Come segnala Travelmole, il ministero degli Esteri della Gran Breatgna ha emesso sconsigli di viaggio per 18 paesi.

I paesi coinvolti nel provvedimento sono Egitto, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Bahrein, Iran, Iraq, Kuwait, Oman, Yemen, Arabia Saudita, Somalia, Eritrea, Gibuti, Palestina, Israele, Giordania, Siria e Libano.



“L’attività militare è attualmente in corso. Sebbene l’ambito di attività sia limitato, esiste la possibilità che le indicazioni di viaggio per i paesi vicini possano cambiare con breve preavviso” si legge nella nota.

Il Governo britannico considera il Regno Unito e i cittadini britannici all'estero obiettivi con un "alto rischio di attacco terroristico".



La situazione ha costretto Silversea Cruises a terminare l'attuale itinerario di crociera nel Mar Rosso di Silver Moon (che doveva arrivare a Muscat, in Oman) in Giordania e ad annullare il successivo.