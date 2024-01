Turismo in Portogallo: 2023 miglior anno di sempre

12:46

Per il turismo in Portogallo il 2023 è stato l’anno migliore mai registrato, sotto tutti gli indicatori: presenze, clienti e ricavi.



Secondo i dati raccolti fino a novembre 2023 e riportati da Le Quotidien du Tourisme, sono stati registrati più di 73 milioni di pernottamenti e 23,7 miliardi di euro di ricavi, corrispondenti rispettivamente ad incrementi del 9,7% e del 37,6% rispetto al 2019. Questi dati dimostrano che tutte le aspettative sono state superate.

Le sfide per il 2024? Promuovere le professionalità del settore, supportare le imprese per la sostenibilità e lo sviluppo del turismo e dei territori.

Lídia Monteiro, membro del cda di Tourisme du Portugal, sottolinea che "dopo il miglior anno mai registrato nel settore in Portogallo, è anche il momento di invitare i turisti a partecipare attivamente alla costruzione di un turismo per il futuro che comporti un maggiore equilibrio tra viaggiatori e residenti, tra territori costieri e interni, tra turismo, cultura e natura”.