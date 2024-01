Portogallo, al via la campagna ‘It’s not tourism, it’s futourism’

08:01

‘It’s not tourism, it’s futourism’ è il claim della nuova campagna di promozione turistica del Portogallo avviata quest’anno da Turismo de Portugal. Lanciata a livello internazionale su tutti i media, l’iniziativa propone 12 obiettivi per il nuovo anno ai turisti del futuro.

Si tratta di una campagna particolare che punta a mobilitare i viaggiatori suggerendo esperienze autentiche e sostenibili per le loro trasferte, mosse che siano in grado di generare un impatto positivo sui territori, sull’ambiente e sulle comunità.



“La campagna si rivolge ai mercati nazionali ed esteri, con particolare attenzione ai mercati prioritari di Germania, Spagna, Stati Uniti, Francia, Regno Unito e Portogallo – si legge in una nota di Turismo de Portugal -, essendo veicolata attraverso i media digitali più rilevanti e utilizzando una varietà di formati video di grande impatto, inclusi per la prima volta TikTok e Connected TV . Ciò garantisce una comunicazione omnicanale, raggiungendo il pubblico in maniera cnosistente e coerente attraverso molteplici punti di contatto”.