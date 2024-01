Istanbul, Santa Sofia a pagamento per i turisti

16:55

Da oggi, 15 gennaio, Santa Sofia torna a pagamento, ma solo per i turisti, mentre i musulmani possono continuare a entrare gratuitamente all’interno di uno dei monumenti simbolo della città di Istanbul.

Come si legge su Il Tempo, la decisione è stata presa dal ministro del Turismo turco, Mehmet Nuri Ersoy.

E così, per entrare nella Basilica convertita in moschea da Erdogan, ci saranno due file separate, una per i fedeli musulmani che potranno accedere al complesso gratuitamente e l’altra per i turisti che dovranno pagare un biglietto del valore di 25 euro.



Il ministro turco ha giustificato la decisione come necessaria per “diminuire le lunghe code all’ingresso”, garantendo che il provvedimento ha avuto il via libera dell’Unesco, che riconosce Santa Sofia come Patrimonio dell’umanità.