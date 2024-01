La Repubblica Dominicana a Fitur con il suo nuovo megaprogetto: Punta Bergantín

13:46

Oltre a Miches e Pedernales c’è un altro megaprogetto che riguarda una nuova zona turistica della Repubblica Dominicana: Punta Bergantín, nella provincia di Puerto Plata. I dettagli del piano sono emersi alla Fitur dove, nel corso di una conferenza stampa, l’amministratore delegato di Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, ha annunciato di aver firmato un accordo con il Grupo Puntacana per la costruzione di un hotel a Punta Bergantín. L’intesa, spiega Hosteltur, prevede l’edificazione di una struttura con 300 camere, cui si aggiungeranno 100 branded residence.

Il progetto dominicano

Come sottolineato dal ministro del Turismo della Repubblica Dominicana, David Collado, il progetto di sviluppo di Punta Bergantín prevede la costruzione, su un’estensione di 8 milioni di metri, di 6.700 camere d'albergo, un campo da golf, un polo industriale, un centro commerciale e un'area di sviluppo turistico.



L'obiettivo del governo dominicano è creare un nuovo polo che possa favorire sia il consolidamento economico e sociale del Paese, sia la diversificazione dell'offerta turistica di Puerto Plata. Disporrà infatti di un centro d’innovazione dove si incontreranno aziende tecnologiche, università nazionali e internazionali. Allo stesso tempo, però, aspira a diventare una destinazione prioritaria per il turismo legato all'industria cinematografica internazionale, poiché la società One Race Films - di proprietà dell'attore Vin Diesel - disporrà lì di uno studio cinematografico.