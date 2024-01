Giochi Olimpici, raddoppiano le prenotazioni di voli su Parigi

11:16

Raddoppiano le prenotazioni di voli internazionali verso Parigi nel periodo dei Giochi Olimpici. Lo dice l’Ufficio del Turismo nel suo barometro mensile. Il volume delle prenotazioni aeree internazionali per i Giochi aumenta del +115,5% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Secondo il barometro, sono attesi 11,3 milioni di turisti solo per i Giochi. Di questi, 1,5 milioni proverranno dall’estero, in particolare dall’Europa (854mila).



Malgrado il grande afflusso previsto, i forecast della Fnam non prevedono un effetto sovraffollamento: l’evento aumenterà la domanda dei viaggiatori che partecipano all’evento, ma ne scoraggerà altri.



Per quanto riguarda gli hotel, il monitoraggio dell’Ufficio del Turismo vede un aumento delle tariffe alberghiere medie nel periodo dei Giochi, con 342 euro a notte contro i 202 euro del mese di luglio 2023 e i 161 euro dell’agosto 2023.