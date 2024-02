L’allungo dell’India sul mercato italiano: Kerala Tourism fa tappa a Milano

12:48

L’India rappresenta una delle destinazioni dalle maggiori potenzialità di sviluppo turistico. E il mercato italiano è un bacino interessante nell’ambito di quelli europei.

“L’obiettivo – ha spiegato Sree Shanker, account group head di Stark Communication, società che si occupa della comunicazione per lo stato del Kerala – è quello di ospitare nel 2024 circa 24mila italiani, raddoppiando gli arrivi rispetto al 2023 e riportandoli sulle cifre pre Covid”.

Si tratta di numeri ancora piccoli, specie se rapportati al milione di visitatori globalmente registrati prioma della pandemia, ma le prospettive sono interessanti, specie sul target alto.



Proprio per questo Kerala Tourism, con il direttore P.B Nooh, ha organizzato un workshop a Milano, alla presenza di una serie di partner locali che hanno proposto agli addetti di settore innumerevoli spunti di visita dello stato situato nell’estremo Sud dell’India.



Annoverato da Time come uno dei luoghi più belli del mondo e come uno dei 52 posti da visitare secondo The New York Times, il Kerala è meta ideale per tutte le stagioni, specie durante i mesi invernali, dal clima tiepido e asciutto.

Particolare motivo di vanto è poi l’ayurveda, l’antica scienza del benessere e della medicina olistica che con una storia di quasi 3000 anni, è praticata ancora oggi seguendo gli antichi rituali.



Al workshop ha preso parte una delegazione di rappresentanti dell’industria turistica del Kerala, composta da tour operator e resort. Presenti anche i rappresentanti delle compagnie aeree Etihad Airways e Qatar Airways. I.C.



Nella foto, un momento del workshop milanese.