La Juventus ha iniziato il campionato di calcio senza sponsor.

Notizia che forse non interessa i nostri lettori, ma in questo caso l'assenza di sponsor è legata in buona parte alla retromarcia forzata di Ita Airways. Ecco perché parliamo di calcio.

Nelle settimane più calde dell'anno si è consumato questo strano caso che ha coinvolto la linea aerea e la squadra di calcio legata a Stellantis.

Già perchè proprio Stellantis, accusata dal Governo di ridimensionare la produzione in Italia, è stata (forse) la causa di questo dietrofront.

Nel corso dell'ultimo cda di Ita l'intesa per la sponsorizzazione della squadra di calcio della famiglia Elkann era all'ordine del giorno.

Le trattative erano in stato avanzato visto che si parlava ormai di cifre, tre anni per 41 milioni di euro e Ita sulle maglie della Juve. Poi sembra che l'intervento del Governo abbia messo fine a questa possibile partnership con stop alle trattative da parte anche del cda Ita. Ora, pare strano che un manager di grande esperienza come Antonio Turicchi non avesse informato i soci Ita delle trattative avanzate. E soprattutto in consiglio di amministrazione partecipa anche il Mef che non aveva però bloccato questa partnership.

Secondo un'analisi del quotidiano finanziario Milano Finanza l'intesa avrebbe portato benefici anche alla compagnia aerea in quanto la Juventus è uno dei primo brand in Italia sui social media e molto presente sul redditizio (per i voli aerei) mercato del Nord America. Adesso i già deboli rapporti tra John Elkann, Stellantis e il Governo saranno ai minimi termini. Mentre Ita è rientrata negli hangar in attesa di capire se i suoi margini di manovra saranno sempre ristretti.