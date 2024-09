Torna la Settimana nazionale dell’escursionismo del Cai

Torna la Settimana nazionale dell’escursionismo del Club Alpino Italiano. Sono oltre un migliaio gli escursionisti e i cicloescursionisti che parteciperanno alla 25esima edizione, in programma ad Auronzo di Cadore (Bl) dall’11 al 15 settembre.

Gli escursionisti cammineranno e pedaleranno sui sentieri dolomitici: dalle Tre Cime di Lavaredo alle Marmarole; dal Sorapiss al Cristallo; dal Paderno al Monte Piana e ai Cadini di Misurina.

Sono 27 le escursioni (anche su vie ferrate) e cicloescursioni in programma, di difficoltà differenti. “Ogni anno la Settimana nazionale rappresenta il punto di riferimento per tutto l’escursionismo Cai, durante la quale camminare e pedalare sui sentieri, arricchendosi, socializzando gli uni con gli altri e scambiandosi buone pratiche ed esperienze di frequentazione sostenibile dei territori montani - commenta in una nota Laura Colombo, vicepresidente generale del Cai con delega all’escursionismo -. L’edizione 2024 ci porterà sulle Dolomiti, territorio da conoscere e frequentare con consapevolezza, rispettando l’ambiente e immergendosi in una cultura che affonda nei secoli”.

La base operativa della manifestazione sarà la struttura ‘La Gregoriana’, in località Palus San Marco, a circa 8 km dal centro di Auronzo.