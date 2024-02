15:15

Rinnovata attenzione per il trade, a cominciare dal grande ritorno della Spagna a TTG Travel Experience con lo stand di Turespaña: la strategia 2024 della Spagna si arricchisce di contenuti, come sottolinea Isabel Garaña Corces (nella foto), direttrice dell’ente spagnolo del Turismo a Milano.

“Il trade è un per noi un partner prioritario, il nostro alleato nel far conoscere l’offerta turistica spagnola. Nel 2024 continueremo a collaborare con gli tour operator e gli agenti di viaggi con un occhio di riguardo sulla formazione, che è una nostra priorità. In questo senso, continuiamo ad arricchire con nuovi contenuti lo ‘Spain Specialist Program’, la nostra piattaforma online di formazione per gli agenti di viaggi dov’è possibile completare un percorso formativo gratuito e di qualità sulla destinazione Spagna. Nel 2024 Turespaña organizzerà un workshop rivolto a operatori internazionali che si celebrerà a Toledo e inoltre, ci sarà anche una nuova edizione del roadshow Spagna, che seguirà un nuovo format”.



Sul fronte della promozione, “L'obiettivo della promozione turistica in Italia si concentra nel continuare ad essere la destinazione preferita dagli italiani, offrendo sempre nuove proposte e aiutandoli a scoprire zone meno conosciute dove poter viaggiare in qualsiasi epoca dell’anno, basandosi su leve quali la forte affinità dei nostri paesi, il dinamismo del mercato, il profilo del turista, le principali motivazioni di viaggio e, soprattutto, l'apertura di nuove rotte aeree e l'aumento della frequenza di quelle esistenti, che consentono di programmare azioni per diversificare i viaggi dall'Italia in termini di tempo, motivazione e geografia. In quest’ottica, vorremmo promuovere sempre servizi, esperienze e prodotti turistici che includano criteri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, che rappresentano l’asse centrale della politica del turismo spagnolo”.



Quest’anno poi “abbiamo diverse novità in programma. Alcune di queste sono l’anniversario di due importanti artisti, Chillida e Tàpies, legati a San Sebastián e Barcellona, che arricchiranno ulteriormente l’offerta culturale spagnola; la designazione di Valencia come Capitale Verde europea 2024; il decimo anniversario della ‘Ruta Via de la Plata’, itinerario culturale e turistico che attraversa per quasi mille chilometri 4 comunità autonome: Andalusia, Estremadura, Castiglia e León e Asturie; fra tante altre”.