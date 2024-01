Spagna, le mete più recensite del 2023: Barcellona è prima

17:29

In vista di Fitur la piattaforma di recensione dei viaggi TourReview ha pubblicato i suoi risultati sul panorama turistico spagnolo nel 2023, che illustrerà nel corso della fiera di Madrid. Analizzando oltre 1,9 milioni di recensioni provenienti da piattaforme quali TripAdvisor, Google, GetYourGuide, Expedia e Viator, il report fa luce sulle destinazioni più votate del Paese, quelle il cui punteggio fornito dai visitatori è più alto.

Al primo posto nella classifica come numero di recensioni, più di un milione, è Barcellona, che ha ricevuto dai turisti una valutazione di 4,38, soprattutto grazie alla qualità delle sue esperienze gastronomiche e alle attrazioni iconiche come la Sagrada Familia e Casa Batlló.



Segue, per numero di recensioni (oltre 665mila) Madrid, con un punteggio di 4,03 grazie alle sue attrattive culturali come il Parque del Retiro e il Museo del Prado. Siviglia è terza per numero di recensioni e ottiene un punteggio di 3,97, seguita da Santiago de Compostela che, però, ha un punteggio più alto: 4,23 punti.



Da Malaga a Bilbao

Malaga, con 9.880 recensioni, ottiene un rating di 3,98, seguita da Maiorca, sesta in classifica per numero di recensioni e con un punteggio di 3,80, grazie all’apprezzamento dei visitatori per le sue attrazioni naturalistiche, le spiagge incontaminate e le acque limpide. A ricevere il minor numero di recensioni, ma il punteggio più alto è stata Bilbao, che ha riportato una votazione di 5 punti grazie a uno dei musei più famosi al mondo, il Guggenheim.