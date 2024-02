Africa’s Travel Indaba 2024: aumenta il numero dei Paesi in vetrina

16:24

Aumentano le iscrizioni alla prossima edizione di Africa's Travel Indaba, in programma dal 13 al 16 maggio 2024 a Durban, in Sudafrica.

La nuova edizione porta con sé i numeri positivi relativi agli arrivi in Sudafrica dall’Italia, con oltre 52mila viaggiatori italiani nel 2023, +61% sul 2022.



South African Tourism prevede un ritorno ai livelli pre Covid nel 2025 e punta a raggiungere 21 milioni di visitatori internazionali entro il 2030.



Organizzato da South African Tourism, in collaborazione con Tourism KwaZulu-Natal, il comune di eThekwini e il centro convegni internazionale Inkosi Albert Luthuli, Travel Indaba riunisce ogni anno professionisti del settore turistico da tutto il mondo.



Nombulelo Guliwe, direttore generale ad interim di South African Tourism, ha dichiarato che "è molto più di una semplice fiera del turismo. È una vetrina dell'eccezionale molteplicità e vitalità dell'industria turistica africana che mette in risalto destinazioni mozzafiato con culture uniche e un'ospitalità senza pari".



L'edizione 2023 di Africa’s Travel Indaba ha accolto oltre 8mila 600 visitatori e più di 1.000 espositori. Sono stati registrati oltre 23mila incontri e l’evento ha accolto i rappresentanti di 21 paesi africani.

Per l’edizione 2024, si conferma una forte presenza del continente africano: oltre al Sudafrica, saranno presenti altre destinazioni come Namibia, Zanzibar, Botswana, Kenya, Uganda, Eswatini e Zimbabwe.



"Africa's Travel Indaba rappresenta anche un'occasione unica per mostrare le ultime tendenze del settore turistico ai professionisti di tutto il mondo. Siamo entusiasti di presentare il Nelson Mandela Msc Cruise Terminal, un nuovo porto crocieristico che contribuirà a supportare l'economia locale e ad attirare un maggior numero di viaggiatori" aggiunge Mxolisi Kaunda, capo del distretto di eThekwini.