La primavera in Gran Bretagna e Irlanda: il webinar di TTG

Gran Bretagna e Irlanda uniscono le forze e si presentano insieme nel webinar in programma il prossimo 14 febbraio alle 14,30.

L’obiettivo dell’appuntamento di formazione realizzato in collaborazione con TTG Italia è proprio quello di proporre i diversi volti di un’offerta che vuole spingersi oltre i luoghi comuni e le destinazioni più conosciute, per portare alla scoperta di aspetti inediti delle due destinazioni.



Durante il webinar sarà possibile conoscere attività, itinerari, eventi e tutte le novità di prodotto che rendono la Gran Bretagna una destinazione unica, al di là delle sue caratteristiche più note. Campagne e villaggi autentici, città affascinanti dall’immenso patrimonio culturale, possibilità di praticare trekking nei parchi nazionali e attività sportive lungo sentieri ben tracciati: la primavera presenta un’ampia varietà di proposte da abbinare a una gastronomia da scoprire e ad esperienze autentiche a contartto con la popolazione locale.



Il webinar consentirà di approfondire anche la conoscenza dell’offerta irlandese fra cittadine, festival e una natura che in primavera sa offrire il meglio di sè, il tutto condito con la calorosa accoglienza degli irlandesi.



Questo e molto altro nel webinar gratuito in programma mercoledì 14 febbraio alle 14,30. Per iscriversi è sufficiente registrarsi a questo link.