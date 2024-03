Expo Osaka 2025, i primi dettagli

13:25

Tre anni dopo le Olimpiadi di Tokyo, il Giappone è di nuovo protagonista della scena internazionale con Expo Osaka 2025.

Dal 13 aprile al 13 ottobre 2025, come anticipato su questa agenzia, Osaka si trasformerà in una vetrina mondiale dove i Paesi e le regioni partecipanti – attualmente 153 – e 8 organizzazioni internazionali presenteranno al mondo il meglio delle loro idee e progetti. Per l’evento, sono attesi 28,2 milioni di visitatori di cui 3,5 milioni dall’estero.



Sesta volta che la manifestazione si svolge sul suolo nipponico, per l’edizione Expo Osaka è stato scelto come tema ‘Progettare la società futura per le nostre vite’, un topic che sottolinea la di fornire degli strumenti per costruire e creare una comunità internazionale consapevole ed orientata verso una società sostenibile che supporti le idee degli individui su come vogliono vivere. Accanto a questa macro-tematica convivono e si intrecciano tre sottotemi: Salvare vite, Potenziare vite e Connettere vite.

Mascotte dell’iniziativa è ‘myaku myaku’, un mutaforma che, con il suo anello irregolare di cerchi rossi che rappresentano le cellule viventi, esprime il collegamento all’acqua. Osaka, infatti, è ritenuta storicamente la città giapponese dell’acqua.

Cornice dell’Esposizione Universale è Yumeshima, isola artificiale situata sulla baia di Osaka. Qui, nel luogo dell’evento, sarà realizzato un anello in legno della lunghezza di 2 chilometri di circonferenza e con un’estensione di 60mila metri quadrati, che proteggerà i visitatori dal sole e dalla pioggia

Questo spazio centrale custodirà i diversi padiglioni, mentre gli ingressi saranno due, un’entrata est dove arriva la stazione della metro e una ovest.

Yumeshima dista circa 17 km dalla stazione di Shin-Osaka, dove ferma il treno Shinkansen. In auto è raggiungile in circa 20 minuti e in treno in circa 30. Da Tokyo, invece, con il treno proiettile ci si può arrivare in circa 2 ore e mezza.

Per giungere da Osaka al sito dell’Expo il modo più semplice è la metropolitana. Sarà previsto anche un servizio di bus navetta oltre che di Park and Ride Bus che collegheranno le principali stazioni a Expo.

I biglietti sono suddivisi in diverse tipologie possono essere acquistati direttamente sul sito di Expo oppure tramite rivenditore autorizzato.