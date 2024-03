Un’estate ‘classica’ al mare per i tedeschi, ma non in Italia

12:35

Si prospetta un’estate “classica” per i viaggiatori tedeschi. La previsione arriva dai dati raccolti dalla German Travel Association, presentati nel corso dell’edizione 2024 di Itb dal presidente Norbert Fiebig.

Pubblicità

“I tedeschi continuano a mostrare un forte desiderio di viaggiare e quest’anno cercheranno nuovamente sole e mare. E le destinazioni preferite per la stagione estiva sono quelle classiche”, ha spiegato Fiebig.



Tra quelle al top non figura l’Italia, bensì, “la Spagna, le Baleari e le Canarie, la Grecia e la Turchia”. Quest’ultima, in particolare, “è una delle destinazioni con la domanda più alta sul fronte dei pacchetti di viaggio. Anche Egitto e Tunisia stanno crescendo rapidamente”. A. N.