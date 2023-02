Human Company assume: 800 posti per i villaggi e 20 per la sede centrale

11:30

Human Company apre la caccia a nuovo personale per la stagione 2023. Sono 800 le figure ricercate dall’azienda per i villaggi situati in Toscana, Veneto, Lazio e Lussemburgo; e circa 20 quelle per l’headquarter di Firenze.

Nell’ambito ricettivo, il Gruppo cerca addetti front office e back office, ma anche personale per gli info point.



Per l’area food & beverage le posizioni aperte sono: chef de cuisine, camerieri e baristi.



Diverse le posizioni disponibili anche negli ambiti della sicurezza, pulizia e manutenzione e per il retail: addetti al market e cassieri.



Per quanto riguarda l'headquarter di Firenze, Human Company è alla ricerca di un addetto area fiscale e bilancio consolidato, un addetto alla selezione del personale e un addetto Central booking office.