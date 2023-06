Fvg e Costa Crociere: ancora aperte le candidature per il corso di consulente di viaggi

12:56

Sono ancora 15 i posti disponibili per l’ultimo dei tre corsi di formazione gratuita organizzati da Costa Crociere e dalla Regione Friuli Venezia Giulia per diventare consulente di viaggio a bordo delle navi della compagnia.

Le candidature sono aperte fino al 25 giugno. Fino a quella data sarà possibile inviare avanzare le domande per partecipare al corso attraverso il portale regionale, accessibile a questo link.



Le selezioni

I curriculum vitae pervenuti saranno valutati dai preselettori dei Centri per l’impiego della Regione Autonoma Friuli Centro.



I candidati in possesso dei requisiti richiesti potranno partecipare al test scritto, il 28 giugno, e alla verifica delle competenze linguistiche, il 29 giugno - entrambi in modalità online -, per poi accedere alle selezioni finali in presenza, in programma il 30 giugno.



Il corso

Al termine del percorso, i profili selezionati saranno ammessi al corso di formazione organizzato dalla Regione in collaborazione con Enaip Fvg, della durata complessiva di 476 ore, che fornirà loro le capacità e le competenze richieste. Parte della formazione si svolgerà presso enti accreditati fuori regione per il rilascio dei brevetti obbligatori per lavorare a bordo delle navi. Una volta conclusa la fase formativa, la compagnia invierà ai profili idonei le proposte di assunzione, che prevedono contratti a tempo determinato Ccnl marittimi di 4/6 mesi, prorogabili.



Tra i requisiti richiesti, diploma di scuola secondaria di secondo grado o diploma professionale (quadriennale), la conoscenza della lingua inglese a livello non inferiore a B1, unita alla conoscenza di almeno una seconda lingua straniera fra tedesco, francese e spagnolo a livello non inferiore a B1. Titolo preferenziale è l'eventuale conoscenza di una terza lingua europea e un’esperienza pregressa nel settore vendita.



Per candidarsi è inoltre necessario essere disoccupati e residenti o domiciliati in Friuli Venezia Giulia.



Per informazioni su candidature e sui requisiti è possibile contattare il Centro per l’impiego di Trieste al numero 040 3772877 o scrivere a: ido.ts@regione.fvg.it