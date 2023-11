Alta formazione per i giovani talenti dell’hospitality: i nuovi corsi Les Roches

16:26

Les Roches rinnova l’offerta formativa per i nuovi talenti dell’hospitality e del turismo di lusso. L’istituto di alta formazione ha rinnovato e ampliato i suoi programmi educativi, impegnandosi a preparare i leader del domani.



Raggiunge così i 4 anni accademici il corso di laurea in Business Administration (BBA) in Global Hotel Management, programma di punta dell'istituto, che da settembre ha anche una versione bilingue in spagnolo/inglese presso il campus di Marbella.



Nuovi programmi sono invece il Master's in Sports Management & Events e il Master's in Hospitality Management con 6 specializzazioni.

Altri programmi

Les Roches lancia poi programmi post-graduate rivolti a persone con una laurea ufficiale e due o più anni di esperienza, nonché a professionisti non laureati ma con un'esperienza di rilievo nel settore. Questi programmi includono: Postgraduate Diploma in Food and Beverage Management and Entrepreneurship; Postgraduate Diploma in Leadership and Talent Management; Postgraduate Diploma in Golf Management; e il Postgraduate Diploma in Luxury Cruise Line Management. Questi programmi, che includono stage professionali facoltativi e viaggi immersivi, saranno disponibili per gli studenti a partire dalle iscrizioni di febbraio e settembre 2024.



I programmi di formazione per professionisti attivi includono: l’Executive Mba in Global Hospitality Management; l’Executive Master in International Hotel Management e l’Executive Postgraduate Diploma in International Hotel Management.



Di recente, Les Roches ha anche lanciato la sua eAcademy e la Digital Certification Programs per soddisfare le esigenze dei professionisti che desiderano specializzarsi in varie aree della gestione aziendale godendo della flessibilità dell'apprendimento online. Le quattro aree sono: Hospitality Financial Analyst Certification, Sustainable Specialist Certification, Digital Marketer Certification e Maître D Certification.



“Il 2024 sarà un anno di innovazione in cui amplieremo il nostro portafoglio di programmi per consentire ai professionisti del settore, con o senza laurea, di accedere alla nostra formazione e continuare a specializzarsi e ad aggiornare le proprie conoscenze e competenze – spiega Carlos Díez de la Lastra, ceo di Les Roches -. Les Roches è sempre stato un istituto di riferimento nel mondo dell'ospitalità e, con questi nuovi programmi, vogliamo continuare a formare professionisti altamente qualificati per il mercato del lavoro e per i nuovi settori che si stanno aprendo nell'ospitalità e nel turismo di lusso”.