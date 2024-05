Il sogno del turismo spaziale di Jeff Bezos non si è infranto. A due anni di distanza dal fallimento della prima missione NS-23, è riuscito il nuovo lancio del razzo New Shepard di Blue Origin.

La missione NS-24, riporta ilsole24ore.com, è partita ieri alle 17.43 ora italiana dalla base One in Texas per poi rientrare alla base 11 minuti dopo senza rilevare alcun problema.

Bezos può così tornare a pensare ai voli turistici suborbitali. I biglietti sono già in vendita sul sito della compagnia. Le somme per un breve viaggio nello spazio si aggirano intorno ai 250mila dollari.