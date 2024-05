Una parola che non piace più. Bisogna cancellarla e farla sparire dal vocabolario dell’industria del turismo. Danilo Curzi, ceo di Idee per Viaggiare, lo dice in modo perentorio per mettere fine a “un tema che non ci deve più appartenere. Dobbiamo finirla di parlare di last minute, è un modo che squalifica il nostro lavoro”.

Durante Operazione X, organizzata da Ota Viaggi a Monopoli nei giorni scorsi, il tema centrale è stato l’Intelligenza artificiale, ma alla fine si è discusso anche di mercato e, in vista dell’estate, Curzi ha espresso un pensiero su quel modo di vendere diventato un classico per tutte per le stagioni. “È un’offesa parlare e promuovere questo tipo di vendita”. Poi, a microfoni spenti, ha detto: “Dobbiamo avere più stima del nostro lavoro e rispettare la nostra attività”. Tutto detto con il sorriso, ma determinato.